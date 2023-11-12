В Харькове раздался взрыв: тревоги в городе не было
С утра 12 ноября в Харькове слышали звук взрыва. В то же время, об угрозе с воздуха не извещали.
В Харькове раздался взрыв. Детали пока уточняются.
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О взрыве сообщили СМИ
Местные телеграмм-каналы пишут, что причина не во вражеских обстрелах. Взрыв был бытовым. В местных пабликах пишут, что могла разразиться заправка.
Пока никакой официальной информации на этот счет нет.
В Харькове произошел взрыв: смотрите видео
Полтавский путь перекрыт.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал, что сейчас "все чисто" . По его информации, взрыв тоже не связан с вражеской атакой, детали устанавливают специалисты.
В сети пишут, что мог пострадать заправщик.
Также есть версия, что взорвалась машина на заправке. В ГСЧС подтвердили, что взрыв произошел на заправке. Однако причины комментировать отказались.
В Харькове вспыхнул пожар
- В Харькове 21 июня произошел масштабный пожар на Гагарина. Предварительно возгорание произошло из-за попадания молнии в поврежденную трубу газопровода. Сначала была сильная вспышка и высокий столб пламени.
- Как пояснил заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник, в Харькове произошел пожар из-за попадания молнии в поврежденную трубу газопровода .
- Спикер областного управления спасателей также подтвердил, что причина возгорания газопровода – попадание молнии.