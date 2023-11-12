В Харькове раздались взрывы: угроза продолжается

В Харькове вечером 12 ноября прогремел взрыв, а через несколько минут – повторный. На территории области объявлена воздушная тревога.

Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не объявят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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19:46 Третий взрыв в Харькове.

19:29 В местной ОВА подтвердили, что по городу наносят удары. Людей призывали находиться в безопасных местах.

19:23 В Харькове раздался второй взрыв.

19:22 Воздушные силы предупредили жителей Харькова об угрозе. В частности, баллистики.

19:22 В городе раздался взрыв.

19:21 В Харькове объявили воздушную тревогу.

Данных о пострадавших, к счастью, нет.

Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать видео кадров с мест прилетов. Кроме того, доверять стоит только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.

Российские оккупанты не могут достичь ни одной своей цели. Врагу придется ответить за каждое свое преступление, каждую ракету, выпущенную по украинским городам и селам.