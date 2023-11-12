Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту, поки не оголосять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Зверніть увагу Командири готуються: як дощі можуть змінити ситуацію на фронті

19:46 Третій вибух у Харкові.

19:29 У місцевій ОВА підтвердили, що по місту завдають удари. Людей закликали перебувати у місцях безпеки.

19:23 У Харкові пролунав другий вибух.

19:22 Повітряні сили попередили жителів Харкова про загрозу. Зокрема, балістики.

19:22 У місті пролунав вибух.

19:21 У Харкові оголосили повітряну тривогу.

Даних про постраждалих, на щастя, наразі немає.

Українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео кадри з місць прильотів. Окрім того, довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише дронами та ракетами, але й фейками.

Російські окупанти не зможуть досягнути жодної своєї цілі. Натомість ворогу доведеться відповісти за кожен свій злочин, кожну ракету випущену по українських містах та селах.