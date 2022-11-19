В Харькове разворачивают пункты обогрева: каковы их особенности и где искать

В Харькове продолжают обустраивать пункты обогрева. Эти пункты рассчитаны на чрезвычайную ситуацию в городе, в частности, на продолжительные проблемы с электроэнергией и теплоснабжением.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, это не просто пункты обогрева, которые ранее ГСЧС открывали зимой из-за больших морозов, чтобы люди могли прийти согреться.

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В Харькове разворачивают пункты обогрева

Подходящие места рассчитаны на длительные отключения электро- и теплоснабжения в жилых домах. В Харькове планируется открыть около сотни таких пунктов. Их будут обустраивать при школах, больницах и бомбоубежищах.

Черненко показала один из пунктов обогрева, который уже открыли в городе. Он рассчитан на около 300 человек и еще столько же готов принять, если ситуация обострится. Кроме того, в нем оборудовали медпункт, детский уголок, а также доставили генератор и дровяную печь. При необходимости горожане могут переночевать в пункте обогрева.

По словам Элеоноры Дармофал — директора харьковской школы, где развернули пункт обогрева,там обустроили места, где люди могут зарядить свои гаджеты, а также место для питания. Кроме того, в детской комнате будут работать воспитатель и психолог.

Если электричества и тепла в жилых домах не будет длительное время, тогда такой пункт открывается и люди могут прийти зарядить гаджеты и выпить кофе. Также в некоторые пункты будут привозить горячее питание,

– объяснила корреспондентка.

Черненко показала, как выглядит пункт обогрева в Харькове: смотрите видео

Сколько может длиться полный блекаут

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что выход из блекаута предусматривает несколько сценариев, согласно которым это может занять от 3 до 10 дней.

В то же время Харченко акцентировал, что ни одна энергосистема в мире не подвергалась таким мощным воздушным обстрелам, которые угрожали бы блекаутом.

Сейчас украинская энергосистема стабилизируется после последнего массового обстрела российскими захватчиками 15 ноября. По словам эксперта, если у Украины будет еще некоторое время на восстановление, она сможет легче выдержать следующий удар.