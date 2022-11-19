Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, це не просто пункти обігріву, які раніше ДСНС відкривали взимку за великих морозів, щоб люди могли прийти зігрітися.

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У Харкові розгортають пункти обігріву

Відповідні місця розраховані на тривалі відключення електро- та теплопостачання в житлових будинках. У Харкові планують відкрити близько сотні таких пунктів. Їх облаштовуватимуть при школах, лікарнях та бомбосховищах.

Черненко показала один з пунктів обігріву, який вже відкрили в місті. Він розрахований на близько 300 осіб і ще стільки ж готові прийняти, якщо ситуація загостриться. Крім того, в ньому обладнали медпункт, дитячий куточок, а також завезли генератор та дров'яну піч. За потреби містяни можуть переночувати у пункті обігріву.

За словами директорки харківської школи, де вже розгорнули пункт обігріву, Елеонори Дармофал, там облаштували місця, де люди можуть зарядити свої гаджети, а також місце для харчування. Крім того, у дитячій кімнаті працюватимуть вихователь та психолог.

Якщо електрики та тепла в житлових будинках не буде тривалий час, то тоді такий пункт відкривається і люди можуть прийти зарядити гаджети та випити кави. Також до деяких пунктів привозитимуть гаряче харчування,

– пояснила кореспондентка.

Черненко показала, як виглядає пункт обігріву в Харкові: дивіться відео

Скільки може тривати повний блекаут

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що вихід із блекауту передбачає декілька сценаріїв, згідно з якими це може тривати від 3 до 10 днів.

Водночас Харченко акцентував, що жодна енергосистема у світі не зазнавала таких потужних повітряних обстрілів, які загрожували б блекаутом.

Зараз українська енергосистема стабілізується після останнього наймасовішого обстрілу російськими загарбниками 15 листопада. За словами експерта, якщо Україна матиме ще деякий час на відновлення, буде легше витримати наступний удар.