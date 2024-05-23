В Харькове россияне попали по типографии издательства "Виват": в момент прилета там были люди

Во время обстрела Харькова 23 мая россияне ударили по типографии книжного издательства "Виват". Там начался сильный пожар.

О том, что прилетело в издательство "Виват", в книжном сообществе публично прокомментировала генеральный директор Юлия Орлова.

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Россияне попали по типографии "Виват"

Ранее в ХОВА сообщили о том, что россияне ударили по гражданскому предприятию, которое занимается печатью. Гендиректор "Виват" Юлия Орлова в книжном сообществе написала, что это их типография. Женщина рассказала, что на производстве сильный пожар – сейчас спасатели разбирают завалы и ищут людей.



Скриншот из сообщества

Несколько дней назад Юлия Орлова писала о том, что типографии в Харькове работают несмотря на обстрелы и огромную нехватку персонала. Она призвала предзаказчиков к пониманию, поскольку печать задерживается из-за сложных условий.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования типографии "Виват", а также родным и близким пострадавших.

Что известно об обстреле Харькова