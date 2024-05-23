В Харькове россияне попали по типографии издательства "Виват": в момент прилета там были люди
Во время обстрела Харькова 23 мая россияне ударили по типографии книжного издательства "Виват". Там начался сильный пожар.
О том, что прилетело в издательство "Виват", в книжном сообществе публично прокомментировала генеральный директор Юлия Орлова.
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Россияне попали по типографии "Виват"
Ранее в ХОВА сообщили о том, что россияне ударили по гражданскому предприятию, которое занимается печатью. Гендиректор "Виват" Юлия Орлова в книжном сообществе написала, что это их типография. Женщина рассказала, что на производстве сильный пожар – сейчас спасатели разбирают завалы и ищут людей.
Несколько дней назад Юлия Орлова писала о том, что типографии в Харькове работают несмотря на обстрелы и огромную нехватку персонала. Она призвала предзаказчиков к пониманию, поскольку печать задерживается из-за сложных условий.Редакция 24 Канала выражает соболезнования типографии "Виват", а также родным и близким пострадавших.
Что известно об обстреле Харькова
- Около 10 утра россияне обстреляли город. Стало известно, что враг нанес удар по транспортной инфраструктуре, одному из подразделений коммунального предприятия, который занимается жизнеобеспечением города, а также по типографии.
- В общем российские войска нанесли около 15 ударов по городу и области. В здании типографии начался серьезный пожар.
- По состоянию на сейчас известно о 6 погибших и 11 раненых. Однако людей продолжают искать под завалами.
- Предварительно, оккупанты совершили обстрел ракетами С-300 или С-400. Однако точный вид вооружения специалисты установят после изъятия обломков.
- Владимир Зеленский назвал этот удар "чрезвычайно жестоким". Он подчеркнул, что Россия пользуется тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки врага у своих границ.