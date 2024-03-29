В районе Харькова – серия взрывов: россияне запускают баллистику и КАБы
Оккупанты снова атакуют Украину. В пригороде Харькова раздались взрывы.
Для северных и восточных областей была объявлена воздушная тревога. Военные объяснили, с чем связана угроза.
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Харьковщина под ударом
В 15:11 стало известно о взрыве возле Харькове. Мониторинговые каналы сообщают, что в городе раздавалось несколько взрывов.
Перед этим Воздушные силы предупредили жителей Харьковщины о двух опасностях: пусках управляемых авиационных бомб в направлении области, а также об угрозе баллистики.
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона уточнил, что в самом областном центре взрывов не было. Два взрыва прогремели в области, однако их было слышно в городе.
Карта воздушной тревоги /Фото alerts.in.ua
Напомним, что недавно Россия использовала для удара по Харькову модернизированную авиационную бомбу – УМПБ Д-30СН. Враг намеренно атаковал жилой район города. Разрушений испытала гражданская инфраструктура, в том числе многоэтажки, школы и детсад.
Один человек погиб. Это 59-летний мужчина. Еще 19 человек получили ранения. Среди них – четыре ребенка – 13, 9, 2 лет и 3 месячный младенец.
В полиции Харьковщины рассказали, что ударивший оккупанты снаряд – это нечто среднее между КАБом и крылатой ракетой. Этот боеприпас может преодолевать расстояние в 90 километров. Так, известно, что его запустили из Белгородской области. Расстояние от Харькова до Белгорода составляет 81 километр.
Атака 29 марта: что известно
- В ночь на 29 марта оккупанты повторили массированную атаку на Украину.
- Они запустили около сотни целей: 60 "Шахедов" и 39 ракет разных типов.
- Под ударом оказались 10 областей, в том числе энергетическая инфраструктура Черновицкой, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.
- В частности, враг пытался попасть в Каневскую и Днестровскую ГЭС.
- Мониторинговые каналы распространяли информацию о том, что российские ракеты залетали в молдовское воздушное пространство. Впрочем, в Кишиневе опровергли эти сообщения. А в Воздушных силах уточнили, что ракеты действительно били недалеко от границы с Молдовой – в Черновицкой области.