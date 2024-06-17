В Харькове раздалась серия взрывов: чем атаковал враг
В Харькове раздались взрывы. Воздушные силы сообщили, что российские захватчики атаковали управляемыми авиационными бомбами.
Взрывов было несколько. Журналисты сообщили о них ориентировочно в 21:52 и в 22:34 17 июня, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Харькове
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили ориентировочно в 20:08 17 июня.
В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города,
– написало Суспильне.
Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 21:55 17 июня сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
Ориентировочно в 22:32 в Харькове снова прогремел взрыв.
По состоянию на вечер 17 июня власти области и города еще не сообщили о последствиях удара россиян.
Россия ударила по многоэтажке в Харькове
- Россия в ночь на 31 мая атаковала жилую многоэтажку в Новобаварском районе Харькова. К сожалению, враги убили 9 человек.
- В результате удара врага погибли четверо женщин 39, 68, 74 и 86 лет и мужчины в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет. Еще одного погибшего человека пытались идентифицировать.
- Известно, что оккупанты атаковали, вероятно, ракетами С-300. Они попали в пятиэтажный жилой дом и частично разрушили здание от 3 по 5 этажа. Там возник пожар, который ликвидировали.
- Спасательно-поисковую операцию завершили вечером 1 июня.