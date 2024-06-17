В Харькове раздалась серия взрывов: чем атаковал враг

В Харькове раздались взрывы. Воздушные силы сообщили, что российские захватчики атаковали управляемыми авиационными бомбами.

Взрывов было несколько. Журналисты сообщили о них ориентировочно в 21:52 и в 22:34 17 июня, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили ориентировочно в 20:08 17 июня.

В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города,

– написало Суспильне.

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 21:55 17 июня сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Ориентировочно в 22:32 в Харькове снова прогремел взрыв.

По состоянию на вечер 17 июня власти области и города еще не сообщили о последствиях удара россиян.

Россия ударила по многоэтажке в Харькове