В Харькове слышали взрыв
18 мая 2024, 12:30Читати новину українською
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, на этот раз снова под ударом оказался Харьков.
Днем 18 мая в Харькове прогремели взрывы. В области ранее объявили воздушную тревогу.
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Харьков снова под ударом
Перед тем, как стало известно о звуках взрывов, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в этом регионе.
Пока не известно о последствиях взрывов. Также нет никаких официальных комментариев.
Россия постоянно кроет огнем Харьков, а 10 мая даже начала новое наступление в Харьковской области.
В Харькове 8 мая прогремела серия взрывов
- Россияне не прекращают террор гражданского населения Украины. Утром 8 мая в Харькове снова прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе за несколько минут до громкого звука. Впоследствии в городе снова слышали серию взрывов.
- Корреспонденты Суспильного в 13:11 сообщили, что в Харькове было слышно серию взрывов. Около 11:09 в Харькове также прогремел мощный взрыв. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил атаку на регион.
- Перед этим в ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существовала угроза применения авиационных средств поражения.