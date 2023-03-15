Ракетный удар по Харькову: оккупанты ракетами С-300 попали в гражданскую инфраструктуру

В Харькове утром раздались взрывы. Известно, что россияне атаковали город ракетами типа С-300.

Россияне продолжают терроризировать жителей Харькова. Утром 15 марта они атаковали город ракетами типа С-300.

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Жителей призывали не покидать укрытий

В 10:17 мониторинговый канал Monitor сообщил о пусках ракет типа С-300 по Харькову.

В то же время глава ОВА Олег Синегубов обратился к жителям города и области. Он попросил их не пренебрегать собственной безопасностью.

Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!,

– призвал он.

Заметим, что в российских пабликах в то же время начали писать о том, что очень громко в Белгородской области. Напомним, что именно из нее оккупанты и атакуют Харьковщину модернизированными ракетами типа С-300, которые должны использовать для противовоздушной обороны.

Позже поступила информация о том, что громкие звуки в области связаны с работой воздушных сил России. То, что местному населению скармливают под соусом якобы "работы ПВО", на самом деле является целенаправленными атаками по мирному населению Украины. И об этом россияне прекрасно знают. Об этом свидетельствуют комментарии, которые оставляют после каждого массированного обстрела.

Вскоре глава ОВА добавил, что российские военные попали в гражданскую инфраструктуру города. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Синегубов отметил, что на месте уже работают экстренные службы. Что касается масштабов разрушения, то они уточняются.

В районе места прилета – ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура,

– подчеркнул мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что в домах вокруг выбило стекла от ударной волны. Глава городского совета также отметил, что по состоянию на 10:47 не поступала информация о жертвах или пострадавших.

Последствия обстрела

Об этом во время телемарафона заявил Терехов. Городской голова отметил, что в нем находились люди с "определенными жизненными сложностями".

Обстрел был по одному из районов Харькова. Пострадал интернат, помимо этого пострадал жилой дом. Сейчас его обследуют, убираем последствия. Подопечных в интернате не было, были работники интерната, никто не пострадал, сейчас разрушения убираем,

– заметил он.

Разрушение после попадания в Харькове / Фото полиция Харькова, ГСЧС

В полиции Харькова добавили, что в результате попадания ракеты частично повреждено здание учебного заведения, близлежащие дома и автомобили граждан. Правоохранители провели осмотр места происшествия, собрали вещдоки и задокументировали последствия обстрела.

Извлеченные обломки, предварительно, принадлежат ракете С-300. Также известно, что в результате попадания никто не пострадал.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.