В Харькове слышали взрывы: россияне наносят удары КАБами по городу

Вечером 31 октября Россия снова атаковала Харьков. В городе раздавались взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрывы в Харькове

"В Харькове прогремели взрывы", – сообщили журналисты в 20:57.

Через мгновение председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты наносят удары. Он призвал Харьков и район находиться в укрытиях. С такими же призывом через мгновение вышел мэр Игорь Терехов, а также Воздушные силы.

В 21:04 в городе повторно прозвучала серия взрывов.

По информации мониторов, россияне атаковали Харьков КАБами – перед этим появились предупреждения от Воздушных сил.

Уже вскоре Синегубов уточнил последствия атаки.

Один из КАБов попал в Дергачах. По предварительным данным, возник пожар. Профильные службы выехали на осмотр. Еще одно попадание КАБа фиксируют в окрестностях города Харьков. Детали выясняются,

– сообщил он.

Глава Харьковской ОВА добавил, что в Дергачах есть попадание КАБа в гражданское предприятие. Три человека получили острые реакции на стресс – они получили помощь на месте.

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Заметим, что вечером взрывы также раздавались и в других городах Украины. В частности, громко было в Киеве, Полтаве, Одессе. Ранее россияне запускали КАБы по Сумах.