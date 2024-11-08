В Харькове слышали взрывы: враг применил КАБы

Харьков подвергся воздушной атаке ночью 8 ноября. В городе слышали взрывы.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Перед этим мониторинговые сообщества писали о запусках врагом КАБов.

Этой же ночью состоялась Массированная атака дронов на Одессу: повреждена школа, жилые дома и газовые трубы

Взрывы в Харькове 8 ноября: что известно

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 02:29 (не впервые за ночь) 8 ноября. Мониторинговые сообщества сразу сообщили, что российская военная авиация запустила корректируемые бомбы в сторону Харьковской области.

В 03:04 городской голова Харькова Игорь Терехов написал в социальных сетях:

В Харькове были слышны взрывы. Будьте осторожны!

В это время в Украине во многих других областях также продолжалась воздушная тревога – из-за атаки врага дронами-камикадзе типа "Шахед". Очень пострадала ночью Одесса, также под угрозой был Киев.