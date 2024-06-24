Оккупанты атаковали КАБами: в Харькове прозвучала серия взрывов

Поздно вечером 24 июня в Харькове слышали взрывы. Сначала они прозвучали в области, а позже – и в городе.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Впоследствии эту информацию подтвердили и местные власти.

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Харьков атаковали КАБами

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 21:17. Причиной этого стала активность вражеской тактической авиации.

Около 22:27 Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиабомб в Харьковской области. Почти сразу в городе слышали взрывы.

Сначала они прозвучали за пределами города. Однако за считанные минуты в Харькове прозвучала новая серия взрывов. Это впоследствии подтвердил и мэр города Игорь Терехов.

В Харькове слышно серию взрывов. Выясняем, в городе ли,

– написал он.

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В 22:33 в Харькове снова слышали взрывы. Как пишут мониторинговые телеграм-каналы, оккупанты сбросили по меньшей мере 2 снаряда типа УМПБ Д-30.

Ориентировочно в 22:57 24 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что предварительно – россияне ударили управляемыми авиационными бомбами по Харькову и Харьковскому району.

Продолжается проверка профильными службами. На эту минуту информации о пострадавших не поступало,

– заявил чиновник.

Сейчас местные власти не сообщали, есть ли пострадавшие в результате взрывов в Харькове и области.

Накануне, 23 июня, оккупанты также не прекращали обстрелы Харькова. Так, российские военные ударили авиабомбами по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского. К сожалению, один человек погиб, еще 12 человек – получили ранения.