Людей просят не покидать безопасные места. По возможности, следует оставаться в укрытиях или хотя бы соблюдать правила двух стен.

Важно В результате обстрела общежития в Харькове погибли 15 человек, еще 45 пострадали

Сообщения о взрывах появились в 19:57. Официальных комментариев от власти пока нет. Заметим, что в Харькове сейчас бушует гроза. Вероятно, это и привело к громким звукам.

Обстрелы Харькова: что известно

Харьков – прифронтовый город, поэтому находится под постоянным огнем россиян. Стреляют по мирной инфраструктуре.

Например, утром 19 августа враг снова коварно обстрелял мирных жителей Харькова. Зафиксировали не менее 5 ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах. Погибла одна женщина, была охранником в учебном заведении.

Перед этим российские террористы целенаправленно ударили ракетами по общежитиям в Слобожанском и Салтовском районах Харькова. Погибли более 20 человек.

Из-за кровавых обстрелов Харькова 17 и 18 августа мэр города Игорь Терехов объявил 19 августа днем траура.

Смотрите также – жуткие последствия ударов по Харькову: видео