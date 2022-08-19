Людей просять не покидати безпечних місць. За можливості, слід залишатись в укриттях або хоча б дотримуватись правила двох стін.

Важливо Внаслідок обстрілу гуртожитку в Харкові загинули 15 людей, ще 45 постраждали

Повідомлення про вибухи з'явились о 19:57. Офіційних коментарів від влади поки немає. Зауважимо, що в Харкові зараз вирує гроза. Ймовірно, це й спричинило гучні звуки.

Обстріли Харкова: що відомо

Харків – прифронтове місто, тому перебуває під постійним вогнем росіян. Гатять по мирній інфраструктурі.

Наприклад, вранці 19 серпня ворог знову підступно обстріляв мирних жителів Харкова. Зафіксували щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах. Загинула одна жінка, була охоронцем в закладі освіти.

Перед цим російські терористи цілеспрямовано вдарили ракетами по гуртожитках в Слобожанському та Салтівському районах Харкова. Загинули понад 20 людей.

Через криваві обстріли Харкова 17 та 18 серпня мер міста Ігор Терехов оголосив 19 серпня днем трауру.

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