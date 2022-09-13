В Харькове снова исчезал свет, есть перебои со связью и интернетом и не работает метро

В Харькове утром 13 сентября снова исчез свет, метрополитен приостановил движение поездов по техническим причинам.

Харьковский метрополитен сообщил , что временно прекратил движение. Аналогичная ситуация с другим электротранспортом. Горожане сообщают об отсутствии энергоснабжения в разных районах города.

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Кроме того, об отсутствии энергоснабжения сообщили в городском совете Дергачев. Света, предварительно, нет в Дергачах и селах общины.

Уважаемые дергачевцы! По техническим причинам на территории нашего города и окрестных сел отсутствует электроэнергия. Специалисты Харьковоблэнерго уже работают над решением проблемы, говорится в сообщении.