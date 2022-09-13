Харківський метрополітен повідомив, що тимчасово припинив рух. Аналогічна ситуація із іншим електротранспортом. Містяни повідомляють про відсутність енергопостачання у різних районах міста.

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Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух по лініях Харківського метрополітену. Перепрошуємо за тимчасові незручності,

– зазначили там.

Крім того, про відсутність енергопостачання повідомили у міській раді Дергачів. Світла, попередньо, немає у Дергачах та селах громади.

Шановні дергачівці! З технічних причин на території нашого міста та навколишніх сіл відсутня електроенергія. Фахівці Харківобленерго вже працюють над вирішенням проблеми,

– йдеться у повідомленні.