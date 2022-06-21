В Харькове снова обстрелы: пострадали 7 гражданских, погиб ребенок

В Харькове днем 21 июня снова прозвучали обстрелы. Город в очередной раз оказался под российским артобстрелом.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов констатировал, что оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и оказывают террор против мирного населения.

Важно Армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков, – Зеленский

21 июня зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным пострадали 7 гражданских. А советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова заявила, что во время дневных прилетов по населенному пункту на севере Харькова погиб ребенок.

По данным журналистов, в промышленной зоне на востоке Харькова вспыхнул пожар.

Просим харьковчан быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах – сейчас это крайне опасно,

– подчеркнул Синегубов.

Из-за взрывов в некоторых районах Харькова возникли перебои со светом, водой и связью.

Обстрелы Харьковской области: главное

Российские захватчики регулярно бьют по Харькову и области. Среди недавних случаев обстрелов можно упомянуть:

В ночь на 20 июня россияне выпустили 2 ракеты по городу Люботин. Одна из них попала в профессиональный лицей железнодорожного транспорта, в результате чего сильно повреждена часть 2-этажного здания. К счастью, обошлось без человеческих жертв и раненых. В момент удара в здании была охранница. Она чудом не пострадала.

19 июня вражеский снаряд "прилетел" в Ивановку Харьковской области. Как следствие, ранения получили трое детей. О состоянии пострадавших ничего неизвестно.

Жители Харькова около 13 часов 18 июня услышали звуки взрывов. Перед тем о "прилетах" сообщили жители Кривого Рога. Во время взрывов в обоих городах была объявлена воздушная тревога.

Оккупанты боятся наступления ВСУ и оказывают сопротивление

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины освободили значительную часть территории Харьковской области от российских захватчиков. Пока враг сосредоточил максимальные усилия на том, чтобы помешать ВСУ выйти к границе.

Она констатировала, что Вооруженным Силам Украины оставалось немного, чтобы выйти на государственную границу с Россией в Харьковской области. Она отметила, что Харьков и Харьковская область "были победоносно освобождены от врага".

В то же время, по словам заместителя Алексея Резникова, российские военные пытаются удержать позиции на временно оккупированных территориях Харьковской области.

Вооруженные Силы Украины в начале мая перешли в контрнаступление в Харьковской области. Сообщалось, что в конце мая нашим воинам удалось освободить более 20 городов и сел

Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что захватчикам не удастся захватить город, однако мирным жителям следует быть очень осторожными.

"Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не особенно переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, начали двигаться к Печенежскому водохранилищу и так далее. Но сейчас мы откатились. И по Харькову бьют полевой артиллерией. Эта ситуация может ухудшиться. Харьковчанам следует это учитывать", – подчеркнул Арестович.

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