оккупанты нанесли удар по Харькову из РСЗО: движение метро на Салтовской линии приостановили

российские оккупанты утром 11 июля ударили по Харькову из РСЗО. Людей призывают не выходить из укрытий гражданской защиты.

О взрыве в Харькове сообщили состоянию на 10:07. В городе объявили воздушную тревогу. Людей предупредили об угрозе артобстрела в Харькове и Харьковской территориальной общине.

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Впоследствии информацию об обстреле подтвердил Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА.

российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня. Внимание, жители Харькова и области, без надобности не находитесь на улицах. Сейчас это крайне опасно,

– заявил он.

Харьковский городской совет сообщил, что из-за обстрелов приостановили движение метро на Салтовской линии.

Заметьте! Украинцев предупреждают, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Генштаб ВСУ заявил, что по состоянию на 10 июля россия подготовила ракетные носители высокоточного оружия для обстрелов. Их минимум 3.

Людям напоминают, что когда оповещают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Доверять стоит лишь информации из официальных источников.

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