В Харькове сообщают о новых взрывах

россияне продолжают жестоко атаковать Харьков. Город под обстрелами каждый день.

Вечером 16 августа сообщают об очередных взрывах в Харькове. Люди сообщили о "прилетах" еще до начала воздушной тревоги, сообщает 24 канал.

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Что известно о взрывах

Информация начала поступать в 21:04. Местные слышали 2 – 3 взрыва. Воздушной тревоги не было. Уже в 21:07 тревогу объявили. Людей просили идти в укрытие.

Были предположения, что били из реактивных систем залпового огня или артиллерии. Официального доказательства информации не было.

Впоследствии также сообщили, что российские оккупанты обстреливают спальный район Салтовку. Было известно о трех ударах.