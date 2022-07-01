В Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги

В Харькове люди снова сообщили о взрывах. Буквально за минуту перед этим в городе раздались сирены.

Соответствующую информацию сообщили жители города. Информацию обнародовали ориентировочно в 00:02 1 июля.

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В Харькове снова прогремели взрывы

Воздушную тревогу в городе объявили в 00:01 1 июля. Тогда же очевидцы сообщили о вылете ракет из российского Белгорода.

Взрывы в Харькове,

– сообщили буквально уже в 00:02 1 июля.

К сожалению, ориентировочно в 00:20 в городе снова услышали взрывы.

Заметьте, что власть постоянно призывает людей быть бдительными и сразу прятаться в укрытия после объявления воздушной тревоги. Там стоит находиться до отбоя. Это может спасти жизнь.

Стоит вспомнить, что это не впервые в городе такая ситуация. Враг фактически каждый вечер стреляет по городу ориентировочно в одно и то же время.

Мэр Харькова Игорь Терехов 28 июня вспомнил, что россияне изменили тактику. Теперь они бомбят Харьков "по графику" и обстрелы происходят с территории Белгородской области.

Последние атаки на Харьков: коротко

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что россияне обстреливают некоторые населенные пункты в Харьковской области, где не исключается открытие второго фронта.

Но Громов пояснил, что Россия пытается прощупать оборону ВСУ и выявить слабые места. Однако заверил, что открытие второго фронта на Харьковском направлении ВСУ пока не наблюдает и не предусматривает.

Кроме того, британская разведка сообщила, что россияне добились ограниченного прогресса в наступлении с Изюма Харьковской области. Вполне вероятно, что способность украинских сил продолжать вести затяжные бои, а затем отводить войска в надлежащем порядке, прежде чем они попали в окружение, и в дальнейшем будет оставаться ключевым фактором результата России.

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