В Харькове сутки начались со взрывов: в некоторых районах исчез свет

В Харькове 7 августа после полуночи в очередной раз начались взрывы. В некоторых районах города исчезло электроснабжение.

Взрывы в Харькове раздались во время воздушной тревоги. Ее объявили в 00:34.

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В Харькове раздавались взрывы

Практически одновременно со звуками сирен в Харькове раздались мощные взрывы. По информации местных жителей, всего их было не менее 3.

После этого в одном из районов города пропал свет. Однако через короткий промежуток времени электроснабжение было возобновлено.

Пока точно неизвестно, что было причиной взрывов – работа систем противовоздушной обороны или очередные "прилеты" российских ракет. Официальной информации на этот счет пока нет.

Как бы там ни было, харьковчанам стоит находиться в укрытиях до сообщения об отбое воздушной тревоги. Ведь по состоянию на 00:58 угроза вражеских обстрелов до сих пор не исчезла.

Взрывы раздались и на Днепропетровщине

Во время воздушной тревоги не стоит разглашать адресов или публиковать фото и видео с мест вражеских обстрелов. Помните, что такая информация только помогает россиянам, которые часто сознательно бьют по жилым районам, чтобы вызвать панику у гражданского населения.

В Днепропетровской области после полуночи также прозвучал ряд взрывов. Об этом рассказал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Обстрелы в направлении города Марганец, поселок городского типа Червоногригоровка,

– написал Евтушенко.

Он призвал жителей Никополя находиться в укрытиях, ведь в районе также продолжается воздушная тревога.

Заметьте, что прошлой ночью на Харьковщине и Днепропетровщине также раздавались взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что звуки "прилетов" слышал весь город. Они случились в Слободском районе.

В свою очередь Евтушенко рассказал, что россияне в очередной раз обстреляли районный центр – Никополь. Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что захватчики били по жилым кварталам. Всего в городе насчитали 20 "прилетов". В результате этого обстрела ранения получили трое гражданских.

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