В Харькове возле жилой застройки прилет БПЛА неустановленного типа

Днем 18 июля в Харькове слышали взрывы. Местные власти информируют о прилете неизвестного беспилотника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

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Что известно о взрывах в Харькове 18 июля?

Мэр города написал, что последствия пока уточняют, а все соответствующие службы работают на месте.

Есть прилет БПЛА неустановленного типа в Киевском районе возле жилой застройки. Предварительно – без пострадавших и разрушений,

– сообщил Терехов.

В три часа дня Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Харьковской области. Вечером мониторинговые каналы писали о разведывательных дронах над областью.

Олег Синегубов уточнил: в Киевском районе Харькова зафиксировали падение БПЛА рядом с разрушенным домом. Предварительно, речь идет о FPV-дроне.

Россияне продолжают терроризировать Слобожанщину

15 июля россияне ударили по Харькову 17 раз в течение 20 минут.

А в результате попадания "Шахедов" 16 июля в Харькове сгорело все имущество театра "Арабески".