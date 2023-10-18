В Харькове возможны перебои со светом: в результате российских обстрелов повреждена электросеть

В полдень 12 октября в Харькове раздался взрыв – россияне нанесли удар по городу. Власти сообщили, что в результате атаки возможны перебои в подаче электроэнергии.

Сообщается, что кафиры нанесли удар по индустриальному району Харькова. Известно об одной пострадавшей гражданской женщине.

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Возможны перебои со светом

Около полудня россияне нанесли циничный удар по индустриальному району Харькова. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщает о повреждении электросети, в некоторых районах возможны отключения света. Специалисты экстренных служб работают на месте и фиксируют последствия очередного российского террора.

Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения,

– написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Также известно о жертвах среди гражданского населения – осколками была ранена женщина 67 лет. Ее уже доставили в больницу для получения медицинской помощи.

Что известно об атаке на Харьков

В 11:47 в Харькове раздался взрыв, после чего в городе была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей. Тип вооружения, который применили для удара по Харькову, пока неизвестен.

В 12:59 в Харьковской области сообщили об отбое воздушной тревоги.