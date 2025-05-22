Вынуждены творить под прицелами: в Харькове вручили премию в честь убитой художницы Ники Кожушко

В Харькове 19 мая состоялось вручение первой премии "Генерация Ника", которая посвящена погибшей Веронике Кожушко, художнице, волонтеру. Девушку убила Россия в августе 2024 года, ей было всего 18.

Вероника была очень активной, рисовала, писала тексты, волонтерила, интересовалась искусством. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что на награждение собрались друзья, родные девушки и очень много молодежи.

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Об искусстве под прицелом врага

Премии вручили молодежи, тем, кто пишет, рисует. Ее хотят сделать ежегодной. Также к чествованию памяти Вероники Кожушко присоединились многие художники, а перед тем удалось издать книгу с ее произведениями. Сейчас ожидается ее переиздание, поскольку отец девушки нашел новые стихи, отрывки творческих работ дочери.

Когда погибла дочь, то на второй или третий день мне позвонили из Германии и предложили разместить оригиналы ее картин на выставке. Я отказался, потому что оригиналы надо было отдать навсегда. Сейчас они все есть у нас,

– рассказал отец убитой Ники Игорь Кожушко.

Военнослужащий Сергей Жадан отметил, что память должна не только травмировать, обременять, но и придавать силы. Память о Нике, полна ее энергией, любовью и это то, что сейчас осталось у ее родных.

"После трагедии мы вместе с папой Вероники и Харьковским литературным музеем сразу начали думать, что делать, как действовать, чтобы мы не потеряли связь с ней, чтобы все это не осталось в прошлом", – добавил Сергей Жадан.

Поэтому сразу удалось организовать чтения, выставки рисунков, договориться об издании книги. Так же в первые недели появилась идея премии. Она для молодых художников, которые только начинают творить.

Эта премия – это о генерации художников, которые вынуждены творить под прицелом, которые не знают, будет ли у них время реализоваться. Для молодых поэтов чаще всего проводят конкурсы, потому что премии – это уже о признании, достижения, но у нас нет времени приобретать эти достижения. Мы не знаем, проснемся ли завтра,

– рассказала лауреат премии Лилия Поливода.

Мероприятие было очень светлым, памятным, а присутствующие еще раз смогли осмыслить, какой важной является память и услышать о тех, кому удается вдохновляться даже той жизнью, которую нам сейчас приходится проживать.