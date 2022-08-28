В Харькове выпал большой град: людям побило овощи

За окном последние дни лета, а погода уже начала готовить украинцев к осени. Сегодня это произошло в Харькове.

В Харькове выпал большой град

Местные жители области наблюдали аномальное погодное явление – гигантский град. Люди не ожидали, что он принесет столько беды, в частности, им сильно побило овощи.

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Погодное явление наблюдалось в Лозовском районе Харькова.

Прошел дождь с градом. Град был размером и с куриное яйцо, и с грецкий орех. На огороде побило огурцы и помидоры,

– пишут местные жители.



В Харькове выпал большой град / Фото из телеграма Харьков Life



Местные говорят, что град был размером с куриное яйцо / Фото из телеграма Харьков Life



В Харькове выпал большой град / Фото из телеграма Харьков Life

По прогнозам синоптиков такая погода будет сохраняться до конца сегодняшнего дня. Людей призывали быть осторожными и беречь себя.

Погода в городах Украины 28 августа

Ужгород – +30...+32

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +28...+30

Ровно – +27...+29

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +30...+32

Луганск – +31...+33

Харьков – +29...+31

Киев – +26...+28



Прогноз погоды на 28 августа