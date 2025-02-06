Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Женщина устроила теракт в Харькове

В Харькове разоблачили женщину, которая устроила теракт возле дома ветерана ВСУ. Так, харьковчанка официально не работала, и в соцсетях часто делилась своей пророссийской позицией в антиукраинских телеграмм-каналах. Вероятно, именно так российские спецслужбы вышли на женщину.

"Кураторы" российских спецслужб предложили женщине сотрудничество за деньги. Та согласилась и получила геолокацию, где она забрала самодельное взрывное устройство.

После этого, по указаниям спецслужб, в конце января 2025 года женщина заложила взрывчатку в закопанной автомобильной шине недалеко от частного дома ветерана ВСУ. Напротив его двора подозреваемая установила мобильный телефон, спрятанный в картонную коробку со специальным вырезом для камеры, замаскировав корой деревьев и опавшими листьями.

Враг имел доступ к мобильному, поэтому отслеживал, когда ветеран ВСУ выйдет из дома. Когда это произошло, кураторы российских спецслужб взорвали взрывчатку. В результате ветеран получил ранения и был госпитализирован.

Женщина пыталась скрываться, но правоохранители разоблачили злоумышленницу. Харьковчанку задержали в собственной квартире, во время обысков изъят телефон, который использовала женщина для переписки с российскими кураторами.

Сейчас предательницу держат под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.