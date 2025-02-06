Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурорка.

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Жінка влаштувала теракт у Харкові

У Харкові викрили жінку, яка влаштувала теракт поблизу будинку ветерана ЗСУ. Так, харків'янка офіційно не працювала, й у соцмережах часто ділилася своєю проросійською позицією в антиукраїнських телеграм-каналах. Ймовірно, саме так російські спецслужби вийшли на жінку.

"Куратори" російських спецслужб запропонували жінці співпрацю за гроші. Та погодилася й отримала геолокацію, де вона забрала саморобний вибуховий пристрій.

Після цього, за вказівками спецслужб, наприкінці січня 2025 року жінка заклала вибухівку у закопаній автомобільній шині неподалік приватного будинку ветерана ЗСУ. Навпроти його подвір'я підозрювана встановила мобільний телефон, схований у картонну коробку зі спеціальним вирізом для камери, замаскувавши корою дерев та опалим листям.

Ворог мав доступ до мобільного, тому відслідковував, коли ветеран ЗСУ вийде з будинку. Коли це сталося, куратори російських спецслужб підірвали вибухівку. Унаслідок цього ветеран отримав поранення й був госпіталізований.

Жінка намагалася переховуватися, але правоохоронці викрили зловмисницю. Харків'янку затримали у власній квартирі, під час обшуків вилучено телефон, який використовувала жінка для листування з російськими кураторами.

Наразі зрадницю тримають під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.