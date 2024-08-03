В Харькове взрывы: россияне наносят удары

Утром 3 августа в Харькове слышали взрывы. Местные власти подтвердили, что они стали следствием российского террора.

Призываем харьковчан позаботиться о своей безопасности и в случае угрозы сразу направляться в укрытие.

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Взрывы в Харькове

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в 7:32 написал, что оккупанты наносят удары. Он призвал быть осторожными жителей Харькова и района.

Вскоре мэр города Игорь Терехов сообщил о промежуточных последствиях.

По уточненной информации, прилет в близком пригороде. Все равно – будьте осторожны,

– указал Терехов.

Как сообщили мониторы, Харьковщина находится под обстрелом из Белгородской области. Стоит указать, что воздушная тревога в регионе не была объявлена ни до, ни после атаки.

Отмечается, что оккупанты попали по Малоданиловской общине. По данным главы общины Александра Гололобова, раненых нет.

К слову, сегодня Россию снова атаковали неизвестные дроны. В том числе удары пришлись на Белгородскую область. Местные власти уже сообщили о попадании в нефтебазу. Также комбинат по переработке нефтепродуктов, поставлявший сырье оккупантам, был поражен в Ростовской области. Местные уже опубликовали ряд видео с "огненными" кадрами.