В Харькове взрывы: были попадания БПЛА и удары баллистикой

Харьковская область оказалась под атакой ударных дронов и баллистики. В Харькове слышали взрывы.

Об этом пишет городской голова Игорь Терехов. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология ночи Угроза баллистики и "Шахедов": в ряде областей – тревога

Атака БПЛА на Харьков ночью 2 июня: что известно

Воздушную тревогу в Харькове объявили ночью 2 июня в 02:25 (и это была не первая тревога за ночь). Это из-за фиксации в воздушном пространстве ударных дронов врага.

Через несколько минут после 4 утра в городе прогремели взрывы, о чем написали СМИ и местные власти.

В ОВА отметили, что Харьков находится под атакой вражеских БПЛА, и что мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что есть попадание в Холодногорском районе, на месте возник пожар.

Удар врага повредил здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто.

А ближе к 5 утра враг применил баллистические ракеты. Два удара пришлись на Киевский район.

Сначала власти писали, что не было вызовов относительно пострадавших. Но вскоре в ОВА заявили, что пострадал один ребенок. Количество травмированных может расти.

Заметим, что в ночь на 1 июня в Харькове также раздавались взрывы.

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