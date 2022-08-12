Навел удар на ОВА: в Харькове задержали фсбшника, который с 2019 года "ждал команды"
Источник:СБУ
Сотрудники СБУ задержали "законсервированного" агента фсб. Он корректировал ракетные удары оккупантов по Харьковщине.
Злоумышленник передавал оккупантам геолокации городской инфраструктуры. По его "наводке", россияне ударили по зданию облгосадминистрации и еще 7 гражданским объектам.
Кстати, СБУ задержала российского агента: собирал разведданные о поставках оружия в Украину
Агента "законсервировали"
Человек отправлял оккупантам разведданные в виде текстовых файлов. Там было подробное описание объектов и информации о пребывании людей. Установили, что предатель – бывший милиционер. Его завербовал кадровый сотрудником ФСБ во время пересечения российской границы в 2019 году.
Затем враги дали ему оперативный псевдоним и провели инструктаж. После этого злоумышленника перевели в "режим ожидания".
Обещали российское гражданство
Когда рф пошла на полномасштабное вторжение, на связь с агентом вышел российский "куратор". оккупанты обещали "вывести" злоумышленника на территорию россии и оформить гражданство.
Сотрудники СБУ помешали этим "планам" и задержали злоумышленника. Ему уже сообщили о подозрении.
Российских агентов задержали в Донецкой области
В Донецкой области ДБР завершила расследование в отношении двух бывших правоохранителей, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. Мужчины могли сливать россиянам данные о позициях ВСУ.
Выяснили, что работали в рядах Государственной пенитенциарной службы. Они были охранниками Торецкой исправительной колонии №2.
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