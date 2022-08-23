Еще до тревоги и без взрывов: в Харькове огонь охватил промышленное предприятие
Источник:Суспільне
В Харькове загорелось промышленное предприятие. Это произошло еще до объявления воздушной тревоги.
Пожар произошел утром 23 августа в Новобаварском районе. О пострадавших или жертвах не сообщают.
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Предприятие загорелось еще до тревоги
В Харькове загорелось пятиэтажное здание промышленного предприятия в Новобаварском районе города. Информацию о пожаре подтвердил представитель управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко,
– говорится в сообщении.
Как рассказал Василенко, пожар вспыхнул около 4:40. Около 06:30 пожар локализовали, продолжается окончательное тушение.
Очевидцы рассказали, что огонь на крыше предприятия и столб черного дыма был виден из разных районов Харькова.
В Харькове загорелось предприятие / Фото Суспільного
В ГСЧС сообщили, что пожар произошел на территории 4-этажного неэксплуатированного здания предприятия.
Пламя охватило площадь около 5 тысяч квадратных метров. Горели опилки, деревянные оконные рамы и кровля здания. На место прибыло 20 единиц пожарной техники и 90 спасателей.
Пожар на территории промышленного предприятия / Фото ГСЧС
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Около 06:30 в городе раздалось несколько взрывов. Очевидцы сообщили, что их было не менее трех. В некоторых районах Харькова исчез свет.
Впоследствии мэр Харькова рассказал, что оккупанты атаковали Киевский район. По словам Терехова, попадание было в частный дом. К счастью, никто не пострадал.
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