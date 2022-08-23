Пожежа сталася зранку 23 серпня в Новобаварському районі. Про постраждалих чи жертв не повідомляють.
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Підприємство загорілося ще до тривоги
У Харкові зайнялася п'ятиповерхова будівля промислового підприємства у Новобаварському районі міста. Інформацію про пожежу підтвердив речник управління ДСНС Харківщини Євген Василенко,
– мовиться в повідомленні.
Як розповів Василенко, пожежа спалахнула близько 04:40. Близько 06:30 пожежу локалізували, триває остаточне гасіння.
Очевидці розповіли, що вогонь на даху підприємства і стовп чорного диму було видно з різних районів Харкова.
У Харкові загорілося підприємство / Фото Суспільного
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Близько 06:30 у місті пролунало кілька вибухів. Очевидці повідомили, що їх було щонайменше три. У деяких районах Харкова зникло світло.
Згодом мер Харкова розповів, що окупанти атакували Київський район. За словами Терехова, влучання було у приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.
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