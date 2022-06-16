В Харьковской области арестовали активы компаний граждан России на 40 миллионов гривен

Учредителями и конечными бенефициарами четырех местных предприятий в Харьковской области являются граждане России. Двое связаны между собой и на территории страны-агрессора поддерживали войну.

Об этом сообщили 16 июня в СБУ. Активы компаний составили 40 миллионов гривен.

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"Два из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины", - отметили в ведомстве.

Куда уйдут деньги

Еще 2 компании занимались оптово-розничной торговлей в разных регионах Украины. Киевский районный суд Харькова решил наложить арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права этих компаний. Это все передают в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Как действовали злоумышленники

По информации Офиса генерального прокурора Украины, должностные лица этих российских компаний в течение 2021-2022 годов отмывали доходы, которые получили преступным путем. В частности, легализовали полученные в результате неуплаты налогов деньги. Они проводили денежные операции с предприятиями-учредителями России.

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Другие разоблачения от СБУ

В Украине были арестованы активы белорусской нефтяной компании. Она имеет отношение к финансированию войны против Украины. Прокуратура уже передала для Арма 20 миллионов гривен.

В СБУ рассказали, что компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, покупала сырье у России и платила налоги бюджетов обеих стран. Компания работала в Киеве и на территории других регионов. Учредителями предприятия являются ЗАО "Белорусская нефтяная компания" и республиканское унитарное предприятие "ПО "Белоруснефть".

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Один из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявший материалы в Украину и за границу, принадлежит лицам из окружения Владимира Путина. Они причастны к финансированию псевдореспублика на оккупированной территории. Их активы оказались под арестом.

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