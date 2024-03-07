Россия атаковала дронами учебный полигон в Харьковской области: есть разрушения
Источник:ГСЧС Украины
Ночью 7 марта оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками. Под ударом оказался учебный полигон ГСЧС Украины.
В Воздушных силах об опасности для Харьковщины сообщали после полуночи. Сначала тревогу объявили из-за ракетной опасности, а около 00:40 сообщили, что БПЛА из Белгородской области движутся по Харьковщине.
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Враг ударил беспилотниками по учебному полигону
Как сообщили в ГСЧС, ночью 7 марта оккупанты атаковали беспилотниками территорию учебного полигона в Харьковской области. Так, в результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание одного из учебных заведений системы ГСЧС. Как добавили в ГСЧС Харьковщины, говорится о полигоне Национального университета гражданской защиты Украины, который расположен в Чугуевском районе.
После атаки дронами на здании вспыхнула крыша. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших
Россия атаковала учебный полигон ГСЧС в Харьковской области / Фото ГСЧС Украины
Россия массированно атаковала "Шахедами" 6 марта: что известно
- В ночь на 6 марта Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг запускал их с разных направлений и в несколько волн.
- Как сообщили в Воздушных силах, всего враг запустил 42 беспилотника. Силы и средства ПВО дали мощный отпор и сбили 38 "Шахедов".
- Под прицелом врага оказались Одесса, Сумы и Хмельницкая область. Так, Одесскую область оккупанты атаковали в несколько волн. Там раздавались несколько взрывов, а также ночью исчезал свет. Как сообщили на утро в ОВА, в результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод, жилые дома в частном секторе. Прошло без пострадавших.
- В Сумах зафиксировали 3 прилета. Так, возникли пожары в 3 квартирах 5-этажного дома, повреждены 11 многоквартирных домов, детский сад, а также около 20 частных автомобилей. Кроме того, в результате падения обломков разрушена котельная в медицинском учреждении. В результате атаки пострадали 7 человек, среди которых – ребенок.
- В результате атаки в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры. Из-за этого без света остались почти 15 тысяч потребителей в нескольких населенных пунктах. Также есть повреждения крыши и потолка частного дома.