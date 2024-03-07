Россия атаковала дронами учебный полигон в Харьковской области: есть разрушения

Ночью 7 марта оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками. Под ударом оказался учебный полигон ГСЧС Украины.

В Воздушных силах об опасности для Харьковщины сообщали после полуночи. Сначала тревогу объявили из-за ракетной опасности, а около 00:40 сообщили, что БПЛА из Белгородской области движутся по Харьковщине.

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Враг ударил беспилотниками по учебному полигону

Как сообщили в ГСЧС, ночью 7 марта оккупанты атаковали беспилотниками территорию учебного полигона в Харьковской области. Так, в результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание одного из учебных заведений системы ГСЧС. Как добавили в ГСЧС Харьковщины, говорится о полигоне Национального университета гражданской защиты Украины, который расположен в Чугуевском районе.

После атаки дронами на здании вспыхнула крыша. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших

Россия атаковала учебный полигон ГСЧС в Харьковской области / Фото ГСЧС Украины

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