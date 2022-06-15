В Харьковской области идут активные бои за Рубежное: ВСУ отбивают атаки россиян

В Харьковской области на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Кроме того, вражеские войска обстреливали населенные пункты региона.

На протяжении суток 14 июня кафиры не стреляли по Харькову. Они открывали огонь по городам и селам области.

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Из-за обстрелов на Харьковщине пылали пожары

Российские снаряды спровоцировали в области пожара. В частности, в Харьковском районе произошел лесной пожар. В Богодуховском районе загорелось административное здание одного из предприятий в Золочевской общине, россияне обстреляли его ночью. Также пылало предприятие в Изюмском районе.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в селах Чугуевского района вражеские боеприпасы повредили дома, хозяйственные постройки и гаражи.

В результате обстрелов в области есть пострадавшие:

4 человека в Чугуевском районе;

2 – в Харьковском;

1 – в Изюмском.

Ситуация на фронте

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Сейчас Вооруженные Силы Украины сражаются с оккупантами за Рубежное. Кроме того, ожесточенное сражение происходит в районе Изюма.

Наши защитники отражают атаки врага и наносят ему ощутимые потери,

– рассказал Синегубов.

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Последние новости о войне в Украине

По состоянию на утро 15 июня ВСУ ликвидировали 32 750 российских кафиров. Только за минувшие сутки наши воины отправили на "концерт Кобзона" 250 вражеских бойцов. Больше потерь за сутки россияне понесли на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Во временно оккупированной Чернобаевке произошел взрыв в районе местного рынка . К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Информацию об их количестве еще не устанавливают.

По данным американского Института изучения войны, украинские защитники успешно атаковали россиян на Юге. Они продвинулись поближе к захваченному Херсону и заставили захватчиков занять оборону.

Российские кафиры обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" Апостоловскую общину в Днепропетровской области. Огонь враг вел по жилым районам. К сожалению, 4 местных жителя погибли, а еще один человек получил ранения.

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