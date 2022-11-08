В Харьковской области на российской мине взорвались люди: к сожалению, есть погибшие

В Харьковской области 8 ноября на трассе взорвалось сразу несколько человек. К сожалению, двое из них умерли.

В Харьковской области довольно сложная ситуация с минами, которые оставили российские захватчики. Ежедневно есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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На вражеской мине взорвались 4 человека

Синегубов отметил, что на трассе возле Чкаловского в Чугуевском районе работники дорожной службы после деоккупации восстанавливали дорожное полотно. К сожалению, четыре человека взорвались на российской мине.

Два человека, к сожалению, погибли,

– подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Также Синегубов отметил, что еще двое пострадавших получили серьезные ранения. В настоящее время они находятся в больнице под наблюдением медиков.

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На Харьковщине высока минная опасность: последние данные

Накануне Синегубов сообщил, что в Харьковском районе при разминировании получил травму 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

В Балаклейской общине 61-летний мужчина взорвался на взрывном предмете. Его госпитализировали. Пострадавший в тяжелом состоянии.

Специалисты ежедневно разминируют освобожденные от российских захватчиков территории. Уже уничтожено 45 тысяч взрывоопасных предметов.

Однако, сколько еще продлится процесс – прогнозировать сложно, ведь оккупанты заминировали огромные территории, подчеркнул Олег Синегубов.

Заметим, что разминировать территории саперам помогает сверхмощная машина Armtrac 400. Кстати, ее приобрели за донаты.

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