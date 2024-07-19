На Харьковщине в заминированной реке нашли тело ребенка, которого искали две недели

В Харьковской области ребенок утонул на заминированном участке реки Северский Донец. Его искали 14 дней.

Ребенка нашли на 14-й день поисков в 3 километрах от места исчезновения и в 15 метрах от берега.

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Что известно о трагедии

Ребенок утонул в реке Северский Донец, которая имеет очень сильное течение. Трагедия произошла в заминированной местности на территории деоккупированной Балаклейской общины.

Водолазы обследовали 1,8 га дна реки. Каждый вечер они проводили на лодке поверхность акватории. Это примерно 20 квадратных километров.

Поиски были осложнены быстрым течением и засоренностью прибрежной полосы.

На 14-й день поиска водолазами было обнаружено и изъято на берег ребенка. От места инцидента – три километра, от берега – 15 метров,

– сказал сапер ГСЧС Богдан Шевченко.

Он призвал разрешать отдыхать детям только под присмотром взрослых на обследованных акваториях. А еще помнить о том, что отдых должен быть безопасным.

Тем временем на реке Днестр в Черновицкой области до сих пор ищут 17-летнего парня, который исчез под водой 16 июля.