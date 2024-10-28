В Харьковской области прогремели взрывы: враг атаковал Чугуев

По информации местных властей, враг атаковал Чугуев в Харьковской области ночью 28 октября. Воздушная тревога продолжалась также из-за угрозы от "Шахедов".

В Харькове слышали взрывы за пределами города, о чем сообщили местные сообщества в телеграмме и Суспільне. Это произошло в 03:20.

Смотрите также В Харькове прогремела серия взрывов: есть попадание в многоэтажный дом

Взрывы на Харьковщине 28 октября: что известно

В ОВА сообщили в 03:23 ночью 28 октября, что враг нанес удары по Чугуеву. Как отметил глава военной администрации области Олег Синегубов, информацию о разрушениях уточняют.

Впоследствии в ОВА уточнили, что одно из попаданий зафиксировали на территории частного домовладения в Чугуеве. Разрушена хозяйственная постройка, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Немного ранее враг атаковал Харьков несколько раз управляемыми авиационными бомбами. По данным местных властей:

Во время первой атаки вечером 27 октября пострадали десятки зданий в 3 районах города – были попадания и пострадавшие.

Во время второй атаки попадания зафиксировали в Холодногорском районе рядом с 9-этажным жилым домом, там вспыхнул пожар.