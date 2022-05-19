В Харьковской области теробороновцы успешно расправились с новейшим российским танком Т-90М

Украинские теробороновцы эффектно уничтожили современный российский Т-90М в освобожденном Старом Салтове Харьковской области. Танк буквально превратился в металлолом.

Танк уничтожили раньше – сам Старый Салтов был освобожден еще около двух недель назад. Именно сейчас военные подробно сняли уничтоженный российский танк Т-90М.

Интересно Умирать не желают: российские военные, которых перебросят из Сирии, не хотят воевать в Украине

Экипаж этого танка расстрелял мирных людей

Автор видео рассказывает, что Т-90М руководили участники танкового биатлона (соревнования между танковыми экипажами, где проверяют мастерство управления техникой и точность стрельбы из нее – 24 канал). Но это им не помогло выжить.

Именно этот экипаж, рассказывают украинские военные, расстрелял из танка колонну с мирными жителями. Тогда под удар попали 5-6 автомобилей – более 20 человек погибли.

Интересно, что подбили вражеский танк с помощью шведского гранатомета "Карл Густав", который Украина получила от Канады.

Что произошло с новейшим российским Т90-М: смотрите видео

Потери россиян на войне с Украиной

Вооруженные Силы Украины продолжают давать достойный отпор российским оккупантам. Несмотря на все, вражеская армия до сих пор имеет достаточно ресурсов и живой силы, чтобы вести боевые действия. Впрочем, потери у них серьезные: с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 28 500 российских захватчиков. За прошедшие сутки, 18 мая, они ликвидировали 200 российских военных.

Такую информацию обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Там всегда подчеркивают, что данные могут быть приблизительными. Ведь из-за очень высокой интенсивности боевых действий достаточно сложно подсчитать конкретные потери врага.

Стоит добавить, что наибольшие потери противник понес на трех направлениях – Славянском, Криворожском и Запорожском.

Украинцы уничтожили много российской техники:

танков – 1 254 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 3 063 (+20) единицы;

артиллерийских систем – 595 (+9) единиц;

РСЗО – 199 единиц;

средств ПВО – 93 (+2) единицы;

самолетов – 203 (+1) единицы;

вертолетов – 167 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) единиц;

крылатых ракет – 103 (+1) единицы;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20) единиц;

специальной техники – 43 единицы.

Важно – в США заявили, что Украина выиграла битву за Харьков: смотрите видео