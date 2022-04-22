В Харьковской области удалось выявить и ликвидировать российские РСЗО и ПВО

В Харьковской области Вооруженные Силы Украины уничтожили три системы реактивного залпового огня, а также систему противовоздушной обороны российских захватчиков.

Сообщается, что это произошло благодаря работе пограничников, получивших информацию о местах сосредоточения противника в нескольких населённых пунктах области.

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Пограничники обнаружили российские РСЗО и ПВО

По информации ведомства, Государственная пограничная служба Украины смогла выявить вражеские средства противовоздушной обороны и артиллерии.

Проверив эти данные, охранники границы сразу передали информацию собратьям из Вооруженных Сил Украины,

– отмечают они в соцсетях.

Именно по указанным координатам было нанесено огневое поражение. Как следствие – нашими военными ликвидирован десяток оккупантов. Также уничтожены 3 единицы реактивных систем залпового огня и одна система противовоздушной обороны.

Напомним, что украинские пограничники вышли на административные границы деоккупированных Киевщины, Сумщины и Черниговщины.

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