В Херсон возвращается бизнес: сеть ОККО планирует открытие заправок
Источник:ОККО
Сеть автозаправочных комплексов ОККО планирует открыть заправки в деоккупированном Херсоне. Это произойдет после проверки и разминирования помещений АЗК.
Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице ОККО в фейсбуке. Сразу после проверки и разминирования помещений АЗК пиротехническими подразделениями ГСЧС компания планирует заходить и оценивать, где возможно открытие заправок.
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Наши специалисты смогут оперативно оценить техническое состояние комплексов, соответственно будет понятно, какие из них мы сможем оперативно запустить.
– комментирует операционный директор ОККО Елена Ворошило.
Всего в Херсонской области до войны работало 11 АЗК ОККО, 5 из них – в самом Херсоне.
ОККО возобновляет свои заправки в деоккупированных городах
- Как сообщалось ранее, начиная с мая 2022 года сеть АЗК ОККО возобновила работу автозаправочных комплексов в Чернигове, а также на Киевщине, подвергшихся разрушениям в результате боевых действий.
- Всего за последние 6 месяцев возобновлена работа 18 АЗК.