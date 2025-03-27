В Херсоне частично пропало электричество, россияне массово обстреляли центр города

В четверг, 27 марта, стало известно о проблемах с электроснабжением в Херсоне. Так, в городе кое-где пропало электричество.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В Херсоне частично исчезло электричество

О проблемах с электроснабжением в Херсоне журналисты сообщили около 1 часа дня.

В Херсоне частично пропало электричество,

– говорится в сообщении.

Отметим, что утром 27 марта в Херсоне раздавались взрывы. В частности, о первых взрывах в городе стало известно в 8:14. Буквально через 15 минут в Херсоне второй раз за утро слышны взрывы.

В 13:20 в Херсоне снова слышны взрывы. Тогда же начальник Херсонской МВА сообщил, что россияне обстреляли центр города.

Враг массированно обстрелял центральную часть Херсона,

– сообщил Роман Мрочко.

По его словам, пока известно об одном пострадавшем. Речь идет о 56-летнем мужчине, которого доставили в больницу. Предварительно, у него минно-взрывная травма.

Отметим, что в воскресенье, 23 марта, российская оккупационная армия в очередной раз осуществила массированный обстрел Херсона. В результате попаданий боеприпасов, по разным адресам, произошло разрушение 3 жилых домов с последующим их возгоранием.



Спасатели, несмотря на угрозу повторных ударов со стороны врага, ликвидировали пожары. На местах, где проводилась работа пожарно-спасательных подразделений, обошлось без пострадавших.

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Напомним, что поздно вечером 25 марта в одном из микрорайонов Николаева исчез свет. До этого был слышен звук взрыва, вероятно, в области.