В Херсоне и Николаеве раздались взрывы
14 июля 2022 , 23:17Читати новину українською
Источник:"Суспільне Херсон"
На временно оккупированной Херсонщине и Николаеве раздались взрывы. Призываем местных жителей осторожничать и находиться в укрытиях.
Вечером около 23:00 во временно оккупированном Херсоне и в области услышали взрывы. Примерно в то же время взрывы прогремели в Николаеве.
Заметим, что в Николаевской области около 22:23 объявили о воздушной тревоге. Взрывы в городе прогремели после предупреждения об угрозе ракетного удара.