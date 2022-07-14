В Херсоне и Николаеве раздались взрывы

На временно оккупированной Херсонщине и Николаеве раздались взрывы. Призываем местных жителей осторожничать и находиться в укрытиях.

Вечером около 23:00 во временно оккупированном Херсоне и в области услышали взрывы. Примерно в то же время взрывы прогремели в Николаеве.

Заметим, что в Николаевской области около 22:23 объявили о воздушной тревоге. Взрывы в городе прогремели после предупреждения об угрозе ракетного удара.