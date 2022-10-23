Рубль последовал за "русским кораблем": в Херсоне на заправках принимают только гривны

Во временно оккупированном Херсоне местные предприниматели в ожидании возвращения Украины массово перестали принимать рубли на заправках. На АЗС Херсона цены выставляются в гривнах.

Российские пропагандисты жалуются, что на заправках и аптеках местные предприниматели требуют оплату только в гривнах, информирует 24 канал . В то же время, ряд компаний в Херсоне начал отказываться принимать российские рубли.

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В Херсоне дефицит топлива

Пропагандистские медиа пишут, что сотрудники одной из заправок, работающей под брендом крымской АЗС, заявили, что такое требование поступило к ним от руководителей.

Российский рубль тоже не хотят менять, а курс, которым обменивают украинскую гривну на рынке, вырос в соотношении 1х2. Кроме того, из-за нехватки горючего во временно оккупированном Херсоне закрываются АЗС.

ВСУ наступают на Херсон: что известно

Из-за наступления ВСУ оккупанты готовятся к отступлению. В частности, об этом может свидетельствовать заявление командующего вторжением России Сергея Суровикина. Приспешник Путина недавно сообщил, что в отношении Херсона возможны "непростые решения".

О том, что слова Суровикина могут свидетельствовать о том, что Россия серьезно рассматривает масштабный отвод своих сил, заявили в разведке Минобороны Британии.

Кроме того, гауляйтер Херсона Владимир Сальдо объявил эвакуацию с правого берега оккупированной Херсонской области. Именно с правого берега Днепра Россия в октябре перебрасывает технику в Новую Каховку. Также в Бериславе прекратили свою деятельность все органы оккупационных властей.

В отчаянии оккупанты угрожают взорвать Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне заминировали ГЭС.

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