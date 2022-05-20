В Херсоне над железнодорожным вокзалом неизвестные установили украинский флаг
Источник:телеграмм Укрзализныци
Во временно оккупированном Херсоне неизвестные установили флаг Украины на железнодорожном вокзале. В "Укрзализныце" допустили, что к этому может быть причастно партизанское движение.
Патриотический видео национальный перевозчик разместил на своей странице в телеграмме.
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В "Укрзалізниці" подчеркнули, что Херсон – это Украина.
Украинское партизанское движение бодрствует даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона взвился украинский флаг. Потому что Херсон – это Украина, так было, есть и будет,
– написали в пресс-службе.
В Херсоне над железнодорожным вокзалом установили украинское знамя: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области
- Оккупанты усиливают информационные атаки на херсонцев, чтобы те отчаялись в украинских властях. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что россияне влекут задержки в выплате средств учителям, врачам и социальным средствам.
- Российские войска стремятся выйти на административные границы Херсонской области, потому бои в этом направлении могут еще продолжаться.
- Россияне ворвались в помещение работника Общественного в Херсоне и похитили его . Дверь квартиры была выбита, а вещи и мебель – разбросаны.
- 11 мая орда россиян ворвалась в Херсонское СИЗО. Кафиры забросали видеокамеры свето-шумовыми гранатами, а также открыли огонь из автоматов. Один из заключенных начал выражать оккупантам негодование. Российские изверги из-за этого его сразу убили.
Заметим, что в оккупированном Херсоне еще в конце марта в мэрии города был вывешен огромный флаг Украины.
Повод для вывешивания обновленного флага
Местные жители напоминают врагу, что Херсон – украинский город. На этот раз они это сделали демонстративным вывешиванием украинского флага прямо на Херсонский городской совет.
Дело в том, что в ночь, когда обстреливали мэрию Херсона, перебили трос, на котором держался государственный флаг Украины. Само знамя, к слову, уже испортилось со временем.
Сам флаг давно пора заменить. Он выгорел и отряхнулся. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый,
– отметил мэр Херсона.
Херсонский городской голова Игорь Колыхаев сообщил о вывешивании флага на своей фейсбук-странице. "Добрый день, мой Город-герой!" – написал он.Обратите внимание! Глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Украина будет продолжать боевые действия, пока не вытеснит российские войска со всей своей территории, включая Крым и другие регионы, оккупированные Москвой в 2014 году.