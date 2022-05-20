В Херсоне над железнодорожным вокзалом неизвестные установили украинский флаг

Во временно оккупированном Херсоне неизвестные установили флаг Украины на железнодорожном вокзале. В "Укрзализныце" допустили, что к этому может быть причастно партизанское движение.

Патриотический видео национальный перевозчик разместил на своей странице в телеграмме.

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В "Укрзалізниці" подчеркнули, что Херсон – это Украина.

Украинское партизанское движение бодрствует даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона взвился украинский флаг. Потому что Херсон – это Украина, так было, есть и будет,

– написали в пресс-службе.

В Херсоне над железнодорожным вокзалом установили украинское знамя: смотрите видео

Какая ситуация в Херсонской области

Оккупанты усиливают информационные атаки на херсонцев, чтобы те отчаялись в украинских властях. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что россияне влекут задержки в выплате средств учителям, врачам и социальным средствам.

Российские войска стремятся выйти на административные границы Херсонской области, потому бои в этом направлении могут еще продолжаться.

Россияне ворвались в помещение работника Общественного в Херсоне и похитили его . Дверь квартиры была выбита, а вещи и мебель – разбросаны.

11 мая орда россиян ворвалась в Херсонское СИЗО. Кафиры забросали видеокамеры свето-шумовыми гранатами, а также открыли огонь из автоматов. Один из заключенных начал выражать оккупантам негодование. Российские изверги из-за этого его сразу убили.

Заметим, что в оккупированном Херсоне еще в конце марта в мэрии города был вывешен огромный флаг Украины.

Повод для вывешивания обновленного флага

Местные жители напоминают врагу, что Херсон – украинский город. На этот раз они это сделали демонстративным вывешиванием украинского флага прямо на Херсонский городской совет.

Дело в том, что в ночь, когда обстреливали мэрию Херсона, перебили трос, на котором держался государственный флаг Украины. Само знамя, к слову, уже испортилось со временем.

Сам флаг давно пора заменить. Он выгорел и отряхнулся. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый,

– отметил мэр Херсона.

Херсонский городской голова Игорь Колыхаев сообщил о вывешивании флага на своей фейсбук-странице. "Добрый день, мой Город-герой!" – написал он.

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Глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Украина будет продолжать боевые действия, пока не вытеснит российские войска со всей своей территории, включая Крым и другие регионы, оккупированные Москвой в 2014 году.