Говорили, что родители от них отказались: в Херсоне нашли застенку, где оккупанты мучили детей

В Херсоне нашли камеры, где оккупанты содержали и пытали детей. Россияне морили своих заложников голодом и даже воду давали через день.

В Херсоне обнаружили 10 застенков, 4 из которых были расположены в самом городе. Об этом рассказал Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Важно На Херсонщине оккупанты пытали даже подростков, – Лубинец рассказал новые потрясающие факты

Детям говорили, что родители от них отказались

В одном из застенков было отдельное помещение: камера, где держали детей. Там – сырость, захватчики бросили три тонких каремата и назвали это улучшенными условиями. Омбудсмен рассказал, что детей пытали, им давали воду через день и практически не кормили их.

Более того, оккупанты использовали психологическое давление. Рассказывали, что родители от них отказались и якобы уже не вернутся.



Котовка в Херсоне / Фото СБУ

Дети в глазах оккупантов "противились"

По мнению кафиров, дети "оказали им сопротивление". Поэтому россияне решили "бороться" с ними такими жестокими способами.

К примеру, мальчика, в возрасте 14 лет, они забрали только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику. Его держали в этой застенке и применяли пытки.

Напомним, Ранее Лубинец тоже рассказывал о случаях пыток подростков в Херсонской области. Он отмечал, что жители Херсонщины подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые раньше были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина.

Сколько детей вывезли в Россию

Лубинец рассказал, что подтвердили пребывание в России более 12 тысяч украинских детей. Из них около 8600 принудительно были депортированы. Однако это лишь верифицированные и подтвержденные цифры, то есть таких детей может быть больше.

По словам омбудсмена, по каждому случаю открывают уголовное дело.