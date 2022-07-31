Ювелирный партизанский подрыв: в сети показали видео уничтожения коллаборантов в Херсоне

В Херсоне силы сопротивления взорвали автомобиль с коллаборантами. В сети обнародовали видео этого момента.

Инцидент произошел 27 июля. Сработал радиоуправляемый фугас. Ранее в Главном управлении разведки подтвердили этот факт, передает 24 канал.

Боятся партизан: в Херсонской области оккупанты усилили контроль за людьми и запретили самокаты

Сообщалось, что один коллаборант ликвидирован, другой находится в больнице.

Кого ликвидировали партизаны

"Билет на концерт Кобзона" на этот раз получил экипаж автомобиля так называемой "полиции" российской оккупационной администрации. Автомобиль взорвался на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина.

СМИ писали, что пострадали коллаборанты Сергей Фесенко и Виталий Чванков. Предполагается, что они могли нести службу в полиции Херсонской области и после вторжения россии перешли на сторону врага.

На Юге продолжается контрнаступление

В ОК "Юг" сообщили, что контрнаступление на Юге уже продолжается. ВСУ не позволяют захватить новые территории. россияне пытаются, но успеха не имеют, поэтому и укрепляют свои позиции.

Украинские военные находятся под контролем на транспортные артерии, логистические центры, пункты управления, опорные пункты захватчиков. Враг уже ощущает огневое влияние наших защитников.

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