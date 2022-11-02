В Херсонской области оккупанты закрыли переправы через Днепр

Россияне заставляли людей переселяться с правого берега Херсона и называли это "эвакуацией". После этого они запретили перемещение через Днепр.

Об этом сообщила оккупационная администрация Херсонской области. Заявили, что причина "усиление военной опасности и повышение угроз для мирного населения".

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Движение через Днепр якобы запретили временно. Местные не могут воспользоваться речным такси, баржами и другими судами. Кроме того, прекратила работать понтонная переправа.

Что известно о запрете

Оккупанты сообщили, что запрет не коснется транспортных средств коммунальных служб и компаний, перевозящих лекарства и продовольствие. Согласно распоряжению российских убийц, движение гражданского транспорта с правого на левый берег Днепра возможно только через речной порт в Херсоне. Оттуда можно уехать с помощью баржи.

Враг убеждает, что из-за временного запрета не будет проблем с обеспечением правобережья Херсонской области продовольствием и лекарствами.

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