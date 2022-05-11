Херсон продолжает мужественно противостоять российским оккупантам. Несмотря на блокаду и террор мирного населения херсонцы не сдаются и сопротивляются рашистам.

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Отключение связи

Российские оккупанты снова отключили сотовую связь в Херсоне. В частности, в настоящее время не работают сети операторов Киевстар и Vodafone. Враг может использовать такие меры для распространения дезинформации или попытки сокрытия своих преступлений от внешнего мира.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты на Херсонщине действуют в "лучших" традициях СССР. Стало известно о массовых похищениях мирных людей, речь идет о сотнях мирных украинцев. Впоследствии связаться удается далеко не со всеми, дальнейшая судьба пропавших неизвестна.

Кроме того, российские оккупанты с какого-то чуда придумали, что останутся в Херсоне надолго, и начали завозить в дома украинцев своих родственников. Россияне приезжают не только с территории временно оккупированного Крыма, но и из многих регионов России.

Тем временем террористы наносят городу большой ущерб, доказывая всем свою и без того известную на весь мир дикость. Появилось видео разгромленного вокзала в Херсоне – такое могли совершить только россияне.

Между тем, Кремль активно думает о том, что дальше делать с оккупированной Херсонщиной. План с проведением так называемого референдума и образованием еще одной псевдореспублики провалился – беспрецедентное сопротивление украинцев сломало им все преступные планы. Теперь россияне начинают думать о присоединении Херсонской области к своей территории. В их больные головы пришла идея о юридически "легитимной и четкой" процедуре такого шага.

Тем временем российское Главное управление разведки и ФСБ очень серьезно побили горшки. Причина, как всегда в случае с россиянами, состоит в разделе награбленного имущества на оккупированной Херсонщине. Оккупанты пытаются поделить все: украденное зерно, аграрную технику, автобусы. Как показывает опыт, довольно часто в российской армии такие ссоры завершались перестрелками, поэтому ГУР и ФСБ не стоит ломать свои "крепкие" традиции и также ухватиться за оружие.

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